Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДТП на Тернопільщині: через тиждень після аварії суддя померла в лікарні від отриманих травм

Альона Мазуренко Понеділок, 6 листопада 2023, 18:16
ДТП на Тернопільщині: через тиждень після аварії суддя померла в лікарні від отриманих травм

Через тиждень після аварії, у Чортківській лікарні померла суддя Лідія Квятковська, яка потрапила у ДТП, скоєну її сином.

Джерело: речник Нацполіції області Сергій Креца в коментарі УП, zaxid.net, теруправління ДСАУ в Тернопільській області

Деталі: Спікер поліції області підтвердив, що суддя померла у лікарні від отриманих травм. За його словами, життю інших постраждалих внаслідок ДТП нічого не загрожує. 

Реклама:

Він також додав, що у водія, який виїхав на зустрічну смугу, адвоката Дмитра Квятковського (син судді - ред.) переломи ніг.

У тepитоpіaльному упpaвлінні Дepжaвної cудової aдмініcтpaції Укpaїни у Тepнопільcькій облacті повідомили, що Квятковcькa 30 pоків пропpaцювaлa у cиcтeмі пpaвоcуддя.

Аварія трапилася 29 жовтня на околицях Чорткова. Автомобіль Infiniti FX35, яким керував Квятковський, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Peugeot 406.

ВІДЕО ДНЯ

На місті аварії помер водій Peugeot 406. Пасажира з його авто, Квятковського та трьох пасажирів Infiniti з переломами та травмами доправили до лікарні.

ЗМІ повідомляють, що тоді до лікарні з численними травмами потрапила дружина загиблого водія Галина Тронт-Герчак.

Найбільше серед пасажирів Infiniti постраждала суддя, ще одна пасажирка та 4-річна донька Квятковського отримали незначні травми. Переломи ніг отримав і сам адвокат, який кермував авто.

Теми: ДТПТернопільська областьсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
ДТП
ДБР: Нардеп Ніколаєнко, що збив на смерть дівчину, їхав з перевищеною швидкістю
В Черкаській області 17-річний водій збив двох дітей: 9-річний хлопчик помер на місці
Доброволець з Польщі помер у лікарні Харкова після ДТП
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: