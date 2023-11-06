ДТП на Тернопільщині: через тиждень після аварії суддя померла в лікарні від отриманих травм

Через тиждень після аварії, у Чортківській лікарні померла суддя Лідія Квятковська, яка потрапила у ДТП, скоєну її сином.

Джерело: речник Нацполіції області Сергій Креца в коментарі УП, zaxid.net, теруправління ДСАУ в Тернопільській області

Деталі: Спікер поліції області підтвердив, що суддя померла у лікарні від отриманих травм. За його словами, життю інших постраждалих внаслідок ДТП нічого не загрожує.

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Він також додав, що у водія, який виїхав на зустрічну смугу, адвоката Дмитра Квятковського (син судді - ред.) переломи ніг.

У тepитоpіaльному упpaвлінні Дepжaвної cудової aдмініcтpaції Укpaїни у Тepнопільcькій облacті повідомили, що Квятковcькa 30 pоків пропpaцювaлa у cиcтeмі пpaвоcуддя.

Аварія трапилася 29 жовтня на околицях Чорткова. Автомобіль Infiniti FX35, яким керував Квятковський, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Peugeot 406.

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На місті аварії помер водій Peugeot 406. Пасажира з його авто, Квятковського та трьох пасажирів Infiniti з переломами та травмами доправили до лікарні.

ЗМІ повідомляють, що тоді до лікарні з численними травмами потрапила дружина загиблого водія Галина Тронт-Герчак.

Найбільше серед пасажирів Infiniti постраждала суддя, ще одна пасажирка та 4-річна донька Квятковського отримали незначні травми. Переломи ніг отримав і сам адвокат, який кермував авто.