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ДТП із загиблим на Тернопільщині: ЗМІ пишуть, що син судді виїхав на зустрічну смугу

Альона Мазуренко Понеділок, 30 жовтня 2023, 17:27
ДТП із загиблим на Тернопільщині: ЗМІ пишуть, що син судді виїхав на зустрічну смугу
фото: поліція Тернопільської області

На Тернопільщині 29 жовтня сталася смертельна ДТП, за даними місцевих ЗМІ, за кермом машини Infiniti, яка виїхала на зустрічну смугу, був син судді Лідії Квятковської Дмитро.

Джерело: поліція Тернопільської області, видання "20 хвилин"

Дослівно: "На автодорозі Монастириська-Бучач-Чортків-Скала Подільська водій автомобіля "Infiniti FX35" виїхав на смугу руху зустрічного руху та врізався у "Peugeot 406".

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Кермувальник "Peugeot 406" від отриманих травм помер на місці події. Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого транспортного засобу з переломами та травмами доправили до лікарні. Серед потерпілих - чотирирічна дівчинка".

Деталі: Поліція повідомляє, що водія "Infiniti FX35" затримали. У нього також взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

 

За даними місцевих ЗМІ, за кермом машини був син судді Квятковської Дмитро, який є адвокатом. І що вона також перебувала з ним в автівці.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі триває слідство.

Теми: ДТПТернопільська областьполіція
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