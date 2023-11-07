У США пояснили чому передислоковують атомний підводний човен на Близький Схід

Передислокація атомного підводного човна ВМС США до регіону Близького Сходу є частиною коригування позицій американських сил та має на меті стримувати будь-яке потенційне розширення конфлікту.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, Укрінформ

Деталі: Він підкреслив, що цей крок є необхідним, щоби захистити війська та об'єкти США на місці, а також передати "потужний меседж стримування" будь-якому іншому суб’єкту – державі чи угрупованню, щоби вони і не думали про ескалацію чи поглиблення конфлікту.

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