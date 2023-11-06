США відправили на Близький Схід атомний підводний човен
Понеділок, 6 листопада 2023, 01:54
5 листопада американський атомний підводний човен прибув у зону оперативної відповідальності Центрального військового командування США.
Джерело: U.S. Central Command в X (Twitter)
Деталі: Центральне військове командування США включає Близький Схід, Східну Африку та Центральну Азію.
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On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023
Дослівно: "5 листопада 2023 року підводний човен класу "Огайо" прибув до зони відповідальності Центрального командування США".
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Передісторія:
- Раніше Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.
- До складу першої авіаносної ударної групи входять авіаносець "Gerald R. Ford", який є найбільшим військовим кораблем у світі, крейсер з керованими ракетами класу Ticonderoga "Normandy" та чотири есмінці з керованими ракетами класу Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" та Roosevelt.
- 15 жовтня Пентагон вирішив відправити другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я поблизу Ізраїлю.