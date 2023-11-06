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США відправили на Близький Схід атомний підводний човен

Олена ІвашківПонеділок, 6 листопада 2023, 01:54
США відправили на Близький Схід атомний підводний човен
Підводний човен класу "Огайо", фото military.com

5 листопада американський атомний підводний човен прибув у зону оперативної відповідальності Центрального військового командування США.

Джерело: U.S. Central Command в X (Twitter)

Деталі: Центральне військове командування США включає Близький Схід, Східну Африку та Центральну Азію.

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Дослівно: "5 листопада 2023 року підводний човен класу "Огайо" прибув до зони відповідальності Центрального командування США".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.
  • До складу першої авіаносної ударної групи входять авіаносець "Gerald R. Ford", який є найбільшим військовим кораблем у світі, крейсер з керованими ракетами класу Ticonderoga "Normandy" та чотири есмінці з керованими ракетами класу Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" та Roosevelt.
  • 15 жовтня Пентагон вирішив відправити другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я поблизу Ізраїлю.

Теми: США
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