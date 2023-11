США відправили на Близький Схід атомний підводний човен

5 листопада американський атомний підводний човен прибув у зону оперативної відповідальності Центрального військового командування США.

Джерело: U.S. Central Command в X (Twitter)

Деталі: Центральне військове командування США включає Близький Схід, Східну Африку та Центральну Азію.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp