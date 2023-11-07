WSJ: США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн
Вівторок, 7 листопада 2023, 01:38
Адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Ізраїлю високоточні бомби на суму 320 мільйонів доларів.
Джерело: The Wall Street Journal
Деталі: 31 жовтня адміністрація президента надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про заплановану передачу Spice Family Gliding Bomb Assemblies.
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Це тип високоточної зброї, яка стріляє з військових літаків, йдеться у листуванні, яке переглянули журналісти WSJ.
Згідно з угодою, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.
План також включає надання підтримки, пов’язаної з використанням зброї.
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За словами офіційних осіб, Ізраїль запросив зброю до 7 жовтня.
Передісторія:
- Конфлікт з бойовиками ХАМАС у Секторі Гази коштуватиме Ізраїлю близько 51 млрд доларів.
- 6 листопада головний дипломат ЄС Жозеп Боррель визнав, що війна Ізраїілю і ХАМАС вже впливає на міжнародну підтримку України.