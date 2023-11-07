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WSJ: США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн 

Олена ІвашківВівторок, 7 листопада 2023, 01:38
WSJ: США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн 
Spice Family Bomb, фото rafael

Адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Ізраїлю високоточні бомби на суму 320 мільйонів доларів.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: 31 жовтня адміністрація президента надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про заплановану передачу Spice Family Gliding Bomb Assemblies.

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Це тип високоточної зброї, яка стріляє з військових літаків, йдеться у листуванні, яке переглянули журналісти WSJ.

Згідно з угодою, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю. 

План також включає надання підтримки, пов’язаної з використанням зброї. 

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За словами офіційних осіб, Ізраїль запросив зброю до 7 жовтня.

Передісторія:

Теми: СШАІзраїль
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