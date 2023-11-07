У Криму уламки збитого безпілотника поранили чоловіка – окупаційна влада
Вівторок, 7 листопада 2023, 06:55
У ніч на 7 листопада, уламки від збитого БПЛА впали у дворі одного з приватних будинків в Орлівці, що в Криму.
Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram
Деталі: За його даними, постраждав чоловік, у нього перелом руки. Загрози життю немає.
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Також є інформація про падіння фрагментів збитих безпілотників у районі Качі.
Серйозних пошкоджень будівель та комунікацій у Севастополі не зафіксовано.
Нагадаємо, у ніч на 7 листопада у Севастополі працювала система ППО. За попередніми даними окупанти нібито збили 9 і перехопили 8 дронів.
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