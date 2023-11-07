Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Криму уламки збитого безпілотника поранили чоловіка – окупаційна влада

Олена ІвашківВівторок, 7 листопада 2023, 06:55
У Криму уламки збитого безпілотника поранили чоловіка – окупаційна влада
МАПА GOOGLE MAP, Орлівка

У ніч на 7 листопада, уламки від збитого БПЛА впали у дворі одного з приватних будинків в Орлівці, що в Криму.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: За його даними, постраждав чоловік, у нього перелом руки. Загрози життю немає.

Реклама:

Також є інформація про падіння фрагментів збитих безпілотників у районі Качі.

Серйозних пошкоджень будівель та комунікацій у Севастополі не зафіксовано.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада у Севастополі працювала система ППО. За попередніми даними окупанти нібито збили 9 і перехопили 8 дронів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
Крим
В Севастополі працювала система ППО: окупанти кажуть, що знищили 9 безпілотників
Зʼявилися світлини знищеного у Керчі російського ракетоносія "Аскольд"
У Криму українських дітей вчать кидати гранати та знімати розтяжки
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: