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В Севастополі працювала система ППО: окупанти кажуть, що знищили 9 безпілотників

Олена ІвашківВівторок, 7 листопада 2023, 03:35
В Севастополі працювала система ППО: окупанти кажуть, що знищили 9 безпілотників
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У ніч на 7 листопада у Севастополі працювала система ППО. За попередніми даними окупанти нібито збили 9 і перехопили 8 дронів.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: За його інформацією усі служби працюють у штатному режимі.

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Доповнено о 4.05: Развожаєв повідомив, що у Севастополі відпрацювала система ППО.

За даними рятувальників, уламки від одного із збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці. 

Оперативні служби на місці, йде ліквідація невеликого спалаху.

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено о 5.07: ППО Росії знищила 9 і перехопила 8 дронів над Чорним морем та Кримським півостровом, повідомили у Міноборони Росії.

Передісторія:

  • В анексованому Криму 4 листопада лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу.
  • Пізніше командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.
  • Після вибухів окупанти пів дня заявляли, нібито "частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків".
  • Лише пізно увечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".
  • Вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Теми: КримСевастополь
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