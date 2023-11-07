У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
Вівторок, 7 листопада 2023, 17:57
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Джерело: "Суспільне.Запоріжжя" в Telegram
Деталі: Видання посилається на своїх кореспондентів.
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О 17.28 Повітряні сили у своєму Telegram повідомляли про ракетну небезпеку для Херсонської, Миколаївської та Запорізької області.
Оновлено: Пізніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що росіяни увечері 7 листопада завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі у Запорізькому районі.