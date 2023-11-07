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У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ

Валентина РоманенкоВівторок, 7 листопада 2023, 17:57

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне.Запоріжжя" в Telegram

Деталі: Видання посилається на своїх кореспондентів.

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О 17.28 Повітряні сили у своєму Telegram повідомляли про ракетну небезпеку для Херсонської, Миколаївської та Запорізької області.

Оновлено: Пізніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що росіяни увечері 7 листопада завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі у Запорізькому районі. 

Теми: Запоріжжя
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