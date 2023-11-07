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Порошенко заявив, що зараз не час для хайпу, ігрищ і виборів

Олександр ШумілінВівторок, 7 листопада 2023, 18:41
Порошенко заявив, що зараз не час для хайпу, ігрищ і виборів
Фото: УП

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України, заявив, що наразі українці не мають права на "політичні ігри, хайп і вибори".

Джерело: повідомлення Порошенка, нардепа від "ЄС" Володимира Ар’єва

Пряма мова: "Аби його (Росію – ред.) перемогти, нам критично потрібна єдність – і українців, і світу. Єднатися – це дієслово. Це означає діяти. Діяти для оборони держави та максимальної всебічної допомоги Збройним силам України…

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Ми не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози. Це не дитячі ігри, коли йдеться про саме існування української державності".

Час заспокоїтися і робити кожному свою роботу. І виправляти помилки, бо їх теж, на жаль, не мало. Виправляти діями".

Деталі: Раніше у вівторок нардеп "ЄС" Ар’єв з посиланням на "надійне джерело" заявив, що міністр оборони вніс подання на Ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом він заявив, що знімає цей пост, оскільки "з багатьох інших джерел кажуть, що це не так".

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Пряма мова Ар’єва: "Я знімаю попередній пост про подання на ставку щодо звільнення Залужного. Наразі з багатьох інших джерел кажуть, що це не так.

Сподіваюсь, що буде чітке повідомлення про те, що ніхто Залужного звільняти не збирається і що всі ці ігри закінчаться".

Передісторія:

  • 6 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що зараз не час готуватися до виборів, а слід сконцентруватися на боротьбі проти окупантів. 

Теми: Європейська солідарністьвибориЗалужний
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