Рада цього тижня звільнятиме міністра спорту Гутцайта
Вівторок, 7 листопада 2023, 19:16
Цього тижня Верховна Рада звільнить міністра спорту Вадима Гутцайта.
Джерело: повідомлення керівника фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давида Арахамії
Пряма мова: "Спробую бути більш швидким ніж Железняк та анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ".
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Деталі: Джерела "УП" вказують, що йдеться про міністра спорту Гутцайта.
Доповнено о 21:57: Кандидатур на міністерську посаду джерела наразі не називають. За даними співрозмовників УП, у "Слузі народу" розглядають варіант, що хтось із заступників міністра виконуватиме його функції.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- В листопаді 2022 року Гутцайт став президентом Національного олімпійського комітету України.
- У серпні 2023 року Гутцайт заявив, що Україна готова брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного літа, навіть якщо там будуть спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором.