Рада цього тижня звільнятиме міністра спорту Гутцайта

Цього тижня Верховна Рада звільнить міністра спорту Вадима Гутцайта.

Джерело: повідомлення керівника фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давида Арахамії

Пряма мова: "Спробую бути більш швидким ніж Железняк та анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ".

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Деталі: Джерела "УП" вказують, що йдеться про міністра спорту Гутцайта.

Доповнено о 21:57: Кандидатур на міністерську посаду джерела наразі не називають. За даними співрозмовників УП, у "Слузі народу" розглядають варіант, що хтось із заступників міністра виконуватиме його функції.

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