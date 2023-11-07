Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада цього тижня звільнятиме міністра спорту Гутцайта

Вівторок, 7 листопада 2023, 19:16
Рада цього тижня звільнятиме міністра спорту Гутцайта
Фото: УП

Цього тижня Верховна Рада звільнить міністра спорту Вадима Гутцайта.

Джерело: повідомлення керівника фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давида Арахамії

Пряма мова: "Спробую бути більш швидким ніж Железняк та анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ".

Реклама:

Деталі: Джерела "УП" вказують, що йдеться про міністра спорту Гутцайта.

Доповнено о 21:57: Кандидатур на міністерську посаду джерела наразі не називають. За даними співрозмовників УП, у "Слузі народу" розглядають варіант, що хтось із заступників міністра виконуватиме його функції.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В листопаді 2022 року Гутцайт став президентом Національного олімпійського комітету України.
  • У серпні 2023 року Гутцайт заявив, що Україна готова брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного літа, навіть якщо там будуть спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина

ОновленоУ Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку

Усі новини...
Останні новини
04:48
Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW
03:58
"План перемоги в Україні": республіканці пояснили, як США мають допомогти здолати Росію
03:22
На громаду Сумщини росіяни скинули 9 мін
02:20
відео, оновленоУ Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі
01:54
Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"
01:26
фотоРятувальники показали наслідки ракетного удару по центру Харкова
00:58
Посол: 29 українцям відмовили в евакуації із Сектора Гази через співпрацю з ХАМАС
00:28
В уряді Фінляндії підтвердили намір тримати кордон із РФ закритим
00:01
Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини
23:48
Молдова про чергову "заборону" на в’їзд до РФ: Викликає жаль, але це вже звичайне явище
Усі новини...
Реклама: