Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вадим Гутцайт став новим головою НОК, Суркіс та Шуфрич – членами комітету

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 17:32
Вадим Гутцайт став новим головою НОК, Суркіс та Шуфрич – членами комітету
Вадим Гутцайт, прес-служба форуму Україна 30

Новим президентом Національного олімпійського комітету України став Вадим Гутцайт, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та Олександра Усика включили до складу членів НОК.

Джерело: Укрінформ, Tribuna

Деталі: На ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК за кандидатуру Гутцайта віддали голоси 123 делегати. На посаду претендували ще двоє кандидатів: Жана Беленюка підтримали 22 людини, за Ігоря Малинського віддали 2 голоси.

Реклама:

Як повідомляє "Укрінформ", колишній президент НОК Сергій Бубка, який очолював комітет з 2005-го року, відмовився цьогоріч подавати свою кандидатуру.

На Генасамблеї НОК також обрали нових членів Національного олімпійського комітету на період 2022-2026 років. Зокрема, обрано Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву та інших. За це рішення віддали 99 голосів, проти – 11, утримались – 4.

Сайт Tribuna повідомляє, що вони входять до списку із 39 фізичних осіб, котрі сприяють розвитку спорту.

ВІДЕО ДНЯ

До персонального складу членів НОК України включили представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича та Олену Садовничу й представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця. За це рішення віддали 94 голоси. Проти – 6 голосів, утримались – 9.

Довідково: Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні, тренер і президент федерації фехтування України. З 2018 року він був директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, з 4 березня 2020 року – міністр молоді та спорту України.

Теми: ОлімпіадаспортСуркісШуфрич
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Олімпіада
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Рішення про участь українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі ще не ухвалили – Гутцайт
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: