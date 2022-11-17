Вадим Гутцайт став новим головою НОК, Суркіс та Шуфрич – членами комітету

Новим президентом Національного олімпійського комітету України став Вадим Гутцайт, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та Олександра Усика включили до складу членів НОК.

Джерело: Укрінформ, Tribuna

Деталі: На ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК за кандидатуру Гутцайта віддали голоси 123 делегати. На посаду претендували ще двоє кандидатів: Жана Беленюка підтримали 22 людини, за Ігоря Малинського віддали 2 голоси.

Як повідомляє "Укрінформ", колишній президент НОК Сергій Бубка, який очолював комітет з 2005-го року, відмовився цьогоріч подавати свою кандидатуру.

На Генасамблеї НОК також обрали нових членів Національного олімпійського комітету на період 2022-2026 років. Зокрема, обрано Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву та інших. За це рішення віддали 99 голосів, проти – 11, утримались – 4.

Сайт Tribuna повідомляє, що вони входять до списку із 39 фізичних осіб, котрі сприяють розвитку спорту.

До персонального складу членів НОК України включили представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича та Олену Садовничу й представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця. За це рішення віддали 94 голоси. Проти – 6 голосів, утримались – 9.

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Довідково: Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні, тренер і президент федерації фехтування України. З 2018 року він був директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, з 4 березня 2020 року – міністр молоді та спорту України.