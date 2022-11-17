Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вадим Гутцайт став новим головою НОК, Суркіс та Шуфрич – членами комітету

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 18:32
Вадим Гутцайт, прес-служба форуму Україна 30

Новим президентом Національного олімпійського комітету України став Вадим Гутцайт, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та Олександра Усика включили до складу членів НОК.

Джерело: Укрінформ, Tribuna

Деталі: На ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК за кандидатуру Гутцайта віддали голоси 123 делегати. На посаду претендували ще двоє кандидатів: Жана Беленюка підтримали 22 людини, за Ігоря Малинського віддали 2 голоси.

Як повідомляє "Укрінформ", колишній президент НОК Сергій Бубка, який очолював комітет з 2005-го року, відмовився цьогоріч подавати свою кандидатуру.

На Генасамблеї НОК також обрали нових членів Національного олімпійського комітету на період 2022-2026 років. Зокрема, обрано Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву та інших. За це рішення віддали 99 голосів, проти – 11, утримались – 4.

Сайт Tribuna повідомляє, що вони входять до списку із 39 фізичних осіб, котрі сприяють розвитку спорту.

До персонального складу членів НОК України включили представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича та Олену Садовничу й представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця. За це рішення віддали 94 голоси. Проти – 6 голосів, утримались – 9.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні, тренер і президент федерації фехтування України. З 2018 року він був директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, з 4 березня 2020 року – міністр молоді та спорту України.

Теми: ОлімпіадаспортСуркісШуфрич
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Шевченко йде зі складу НОК на знак протесту

Ракетні обстріли вивели з ладу майже 50% енергосистеми України – Шмигаль

Російські еліти змирилися з поразкою у війні після втрати Херсона – росЗМІ

Укрзалізниця у п’ятницю запускає перший потяг до Херсона

відео"Пірати Херсонського моря": як ССО прокладали шлях до села з окупантами по дну річки

Ердоган обговорив із Путіним зерновий коридор і переговори з Україною

Усі новини...
Олімпіада
"Шах, мат, Слава Україні!": Зеленський привітав жіночу збірну з перемогою на Олімпіаді
Спортсменів з РФ та Білорусії навряд чи допустять до Оліміпіади-2024 у Франції
Росіян і білорусів допустили до участі в Паралімпіаді-2022 у нейтральному статусі
Останні новини
17:33
Депортовані до РФ українці можуть оформити посвідчення на повернення додому: є два шляхи
17:30
У Києві відповіли на петицію про недоцільність встановлення головної ялинки країни
17:30
Заражені й небезпечні. Справжня історія комарів, як біологічної зброї
17:29
Туреччина змінює вимоги до страхування танкерів – це вплине на поставки нафти із РФ
17:23
Заміновано 30% території України, це як дві Австрії – ДСНС
17:03
Європарламент проголосує за визнання Росії державою-спонсором тероризму 23 листопада
16:53
фотоМитники вилучили в українця американський літак, який той віз до Молдови
16:50
Шевченко йде зі складу НОК на знак протесту
16:47
фотоНе схожі на Чумацький Шлях: телескоп Вебба виявив дві яскраві галактики із раннього Всесвіту
16:39
У Києві знову запровадили екстрені відключення світла – ДТЕК
Усі новини...