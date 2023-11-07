Умєров відреагував на пост Ар’єва про Залужного: Нечистоплотні політики намагаються розколоти суспільство

Міністр оборони Рустем Умєров порівняв заяву народного депутата від "ЄС" Володимира Ар’єва щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного із роботою російських пропагандистів.

Джерело: повідомлення Умєрова

Пряма мова: "Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти.

Реклама:

Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу".

Передісторія:

Раніше у вівторок нардеп "ЄС" Ар’єв з посиланням на "надійне джерело" заявив, що міністр оборони вніс подання на Ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Пізніше він заявив, що знімає цей пост, оскільки "з багатьох інших джерел кажуть, що це не так".

Ввечері лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України, заявив, що наразі українці не мають права на "політичні ігри, хайп і вибори".