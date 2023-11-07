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Умєров відреагував на пост Ар’єва про Залужного: Нечистоплотні політики намагаються розколоти суспільство

Олександр ШумілінВівторок, 7 листопада 2023, 20:25
Умєров відреагував на пост Ар’єва про Залужного: Нечистоплотні політики намагаються розколоти суспільство
Фото: УП

Міністр оборони Рустем Умєров порівняв заяву народного депутата від "ЄС" Володимира Ар’єва щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного із роботою російських пропагандистів.

Джерело: повідомлення Умєрова

Пряма мова: "Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти.

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Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу".

Передісторія:

  • Раніше у вівторок нардеп "ЄС" Ар’єв з посиланням на "надійне джерело" заявив, що міністр оборони вніс подання на Ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
  • Пізніше він заявив, що знімає цей пост, оскільки "з багатьох інших джерел кажуть, що це не так".
  • Ввечері лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України, заявив, що наразі українці не мають права на "політичні ігри, хайп і вибори".

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Теми: Умєров РустемМіноборони
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