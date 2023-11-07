У Берегівському районі на Закарпатті автівка наїхала на прикордонника на блокпості, його ушпиталили, а водія затримали.

Джерело: поліція Закарпатської області

Дослівно: "Встановлено, що аварія сталася на блокпості у селі Яноші. Там 34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем "Audi", здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки.

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Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги".

На Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника на блокпості фото - поліція закарпатської області

Деталі: Військовослужбовця з численними травмами госпіталізували. Поліція встановила, що водій "Audi" був тверезий. Слідчі його затримали.

Водію загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування до 3 років. Слідство триває.

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