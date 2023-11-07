Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника на блокпості

Тетяна ОлійникВівторок, 7 листопада 2023, 23:29
На Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника на блокпості
Фото - поліція закарпатської області

У Берегівському районі на Закарпатті автівка наїхала на прикордонника на блокпості, його ушпиталили, а водія затримали.

Джерело: поліція Закарпатської області

Дослівно: "Встановлено, що аварія сталася на блокпості у селі Яноші. Там 34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем "Audi", здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки.

Реклама:

Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги".

 
На Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника на блокпості
фото - поліція закарпатської області

Деталі: Військовослужбовця з численними травмами госпіталізували. Поліція встановила, що водій "Audi" був тверезий. Слідчі його затримали.

Водію загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування до 3 років. Слідство триває.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Ввечері 6 листопада водій "Рено" скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході. Жінку госпіталізували у лікарню.

Теми: ДТППрикордонна службаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина

ОновленоУ Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку

Усі новини...
ДТП
Нардепу Ніколаєнку, який збив на смерть дівчину, не обрали запобіжний. Його хочуть взяти на поруки
Під Києвом водій наїхав на прикордонницю, яка несла службу на блокпосту
ДТП на Тернопільщині: через тиждень після аварії суддя померла в лікарні від отриманих травм
Останні новини
06:42
Аналітики: Росія може використати Придністров'я, щоб заблокувати зерновий коридор
05:48
Міноборони РФ заявило про перехоплення українських БпЛА над трьома областями
04:48
Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW
03:58
"План перемоги в Україні": республіканці пояснили, як США мають допомогти здолати Росію
03:22
На громаду Сумщини росіяни скинули 9 мін
02:20
відео, оновленоУ Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі
01:54
Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"
01:26
фотоРятувальники показали наслідки ракетного удару по центру Харкова
00:58
Посол: 29 українцям відмовили в евакуації із Сектора Гази через співпрацю з ХАМАС
00:28
В уряді Фінляндії підтвердили намір тримати кордон із РФ закритим
Усі новини...
Реклама: