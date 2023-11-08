Зеленський: Повітряний щит України буде посилюватись

Президент України Володимир Зеленський повідомив про подальше посилення повітряного простору України.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Як і завжди, почав день із селекторної наради. Найнагальніше: мені доповіли, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS.

Реклама:

І це ще не все. Повітряний щит України буде ще посилюватись.

Я дякую партнерам, які допомагають, і всій нашій команді, яка працює на міжнародному напрямі".