Зеленський: Повітряний щит України буде посилюватись
Середа, 8 листопада 2023, 00:20
Президент України Володимир Зеленський повідомив про подальше посилення повітряного простору України.
Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Як і завжди, почав день із селекторної наради. Найнагальніше: мені доповіли, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS.
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І це ще не все. Повітряний щит України буде ще посилюватись.
Я дякую партнерам, які допомагають, і всій нашій команді, яка працює на міжнародному напрямі".