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Зеленський: Повітряний щит України буде посилюватись

Ольга Глущенко Середа, 8 листопада 2023, 00:20
Зеленський: Повітряний щит України буде посилюватись
Українські оператори ЗРК NASAMS фото Повітряних сил

Президент України Володимир Зеленський повідомив про подальше посилення повітряного простору України.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Як і завжди, почав день із селекторної наради. Найнагальніше: мені доповіли, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS.

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І це ще не все. Повітряний щит України буде ще посилюватись.

Я дякую партнерам, які допомагають, і всій нашій команді, яка працює на міжнародному напрямі".

Теми: ЗеленськийППОвійна
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