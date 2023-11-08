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Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16 – Ігнат

Ольга Глущенко Середа, 8 листопада 2023, 02:08
Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16 – Ігнат
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО: МЕДІАЦЕНТР УКРАЇНА-УКРІНФОРМ

Румунія готує необхідну інфраструктуру для навчання українських пілотів на літаках F-16.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи питання навчання українських пілотів на F-16 в Румунії, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Формується центр підготовки пілотів у Румунії. Для того, щоб він формувався, потрібно забезпечити базу, забезпечити її авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також навчально-бойовими літаками F-16, тобто двомісними, які будуть складовою цього центру.

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Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру".

Деталі: Ігнат відзначив, що Україна, яка є майбутнім членом Альянсу, також повинна буде створювати навчальні центри для пілотів на своїй території.

"В Україні теж очевидно будуть створені такі центри, можливо не один, а декілька таких центрів, де будуть навчатись. Те, що вже надають літаки, тому що вінцем навчання є пілотування і для цього, щоб опанувати винищувач потрібні польоти з інструктором. Зараз партнери уже починають постачання цих літаків, для того, щоб українські військові, які навчаються і в США, і в Європі могли через деякий час навчатися і там (в Румунії – ред.)", – зазначив речник ПС.

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Він також зауважив, по процес навчання та підготовки пілотів триває постійно.

"Процес цей невпинний. Льотчики навчаються постійно, немає такого, що відучились 5 років, і навчання закінчилось. Цей процес триває щодня, навіть у мирний час льотні зміни тривають практично п’ять разів на тиждень.

Нам в Україні теж потрібно буде розвивати цей напрямок на новий тип літака", – наголосив Ігнат.

Нагадаємо: У Міноборони Нідерландів заявили, що п’ять нідерландських винищувачів F-16 зараз перебувають на шляху до Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії.

Цьому передувало: Наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16. 

У Пентагоні заявили, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати п’ять місяців або довше, залежно від швидкості прогресу.

Теми: Румуніяавіа
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