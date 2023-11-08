Стало відомо, хто ліквідував ексначальника "міліції ЛНР" Філіпоненка

В українській розвідці повідомили, що організували операцію з ліквідації терориста, колишнього начальника "Народної міліції ЛНР" Михайла Філіпоненка, спільно з місцевим рухом опору.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Воєнний злочинець Філіпоненко, який раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення "лнр", мешкав за адресою м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48.

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Спеціальну операцію з ліквідації ката філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору".

Деталі: Філіпоненка ліквідували 8 листопада 2023 року о 08:40 внаслідок вибуху автомобіля.

Він був "депутатом" так званого "вєрховного совєта ЛНР" від російської партії ЛДПР.

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В ГУР повідомляють, що терорист був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.

Внаслідок ранкового вибуху він загинув на місці.

Головне управління розвідки попередило, що усі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичній росії на тимчасово окупованих територіях України ― відомі.

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