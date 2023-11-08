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Путін закликав силовиків СНД об'єднатися

Станіслав ПогоріловСереда, 8 листопада 2023, 13:39
Путін закликав силовиків СНД об'єднатися
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін у зверненні до секретарів рад безпеки співдружності заявив, що дії деяких держав спрямовані на розхитування "легітимної влади", тому закликав силовиків СНД об'єднатися, щоб не допустити цього та забезпечити "стабільність".

Джерело: The Moscow Times

Пряма мова: "Загострилися застарілі і з'явилися нові осередки конфліктів, зокрема на Близькому Сході, і глобальна нестабільність проєктується і на Євразію. Ба більше, дії деяких держав прямо спрямовані на розхитування в країнах СНД легітимної влади, суспільної стабільності і традиційних цінностей, на порушення наших традиційно тісних торговельних, коопераційних, культурних зв'язків".

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Деталі: За словами Путіна, крім організованої злочинності, тероризму і наркоторгівлі, СНД загрожують "радикалізм і екстремізм", а крім того, існують ризики "економічної, інформаційної, технологічної, біологічної безпеки".

Путін переконаний, що усе це вимагає "узгодженої колективної реакції, а також великої превентивної роботи, мета якої - забезпечити "стабільність" СНД".

"Важливо максимально повно використовувати прогнозний, інформаційно-аналітичний потенціал рад безпеки", - наголосив Путін, додавши, що така робота має бути спрямована на "чітке визначення пріоритетів" і "своєчасне коригування" документів стратегічного планування.

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Що було раніше: Перед цим Путін на нараді щодо ситуації у Дагестані заявив, що Україна і "агентура західних спецслужб" вплинула на антисемітські погроми у Махачкалі 29 жовтня.

Теми: ПутінСНД
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