Російський диктатор Володимир Путін на нараді щодо ситуації у Дагестані заявив, що Україна і "агентура західних спецслужб" вплинула на антисемітські погроми у Махачкалі 29 жовтня.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Події у Махачкалі вчора ввечері інспіровані (навіяні – УП) в тому числі через соціальні мережі. Не в останню чергу з території України руками агентури західних спецслужб".

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Деталі: Крім того, Путін звинуватив США у тому, що вони "не добиваючись успіхів на полі бою, намагаються послабити Росію зсередини".

Передісторія:

У неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан, РФ) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв, а росіян пропускали.

Канцелярія прем'єр-міністра і Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловили сподівання, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.

Президент України Володимир Зеленський після відео зі штурмом аеропорту Махачкали з пошуком євреїв заявив, що російський антисемітизм і ненависть до інших націй – системні й глибоко вкорінені.

У НАТО заявили, що заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні Кремлю, хоч вони і є результат розпалювання ненависті російською пропагандою.

Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали сталися через заклики з України. За даними Gulagu.net, ФСБ РФ буде вказувати на "український слід" в антисемітських погромах у Дагестані.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що погроми з пошуком євреїв у Дагестані є наслідком методичної роботи російської державної пропаганди з укорінюванням ненависництва до інших народів.