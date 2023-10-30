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Путін заявив про вплив України і "західних спецслужб" на погроми у Дагестані

Тетяна ОлійникПонеділок, 30 жовтня 2023, 20:44
Путін заявив про вплив України і західних спецслужб на погроми у Дагестані
Володимир Путін. Фото - Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін на нараді щодо ситуації у Дагестані заявив, що Україна і "агентура західних спецслужб" вплинула на антисемітські погроми у Махачкалі 29 жовтня.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Події у Махачкалі вчора ввечері інспіровані (навіяні – УП) в тому числі через соціальні мережі. Не в останню чергу з території України руками агентури західних спецслужб".

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Деталі: Крім того, Путін звинуватив США у тому, що вони "не добиваючись успіхів на полі бою, намагаються послабити Росію зсередини".

Передісторія:

  • У неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан, РФ) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв, а росіян пропускали.
  • Канцелярія прем'єр-міністра і Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловили сподівання, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.
  • Президент України Володимир Зеленський після відео зі штурмом аеропорту Махачкали з пошуком євреїв заявив, що російський антисемітизм і ненависть до інших націй – системні й глибоко вкорінені.
  • У НАТО заявили, що заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні Кремлю, хоч вони і є результат розпалювання ненависті російською пропагандою.  
  • Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали сталися через заклики з України. За даними Gulagu.net, ФСБ РФ буде вказувати на "український слід" в антисемітських погромах у Дагестані.
  • У Міністерстві закордонних справ України заявили, що погроми з пошуком євреїв у Дагестані є наслідком методичної роботи російської державної пропаганди з укорінюванням ненависництва до інших народів.

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Теми: ПутінРосія
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