Запорізька ОВА спростовує фейк, що росіяни вже будують залізницю з Ростова в Крим

Запорізька ОВА спростовує заяву окупантів про початок будівництва залізниці, яка має з’єднувати Ростов-на-Дону з окупованим Кримом і пройде, зокрема, територією захопленої частини Запорізької області.

Джерело: очільник Запорізької ОВА на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "Ворог зазвичай постійно повідомляє про такі маршрути чи такі відновлення, точніше, цієї колії. Знаємо, що є поки що це на папері, є підготовчі роботи. Але не більше того".

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Деталі: Малашко також розповів, що росіяни на запорізькому напрямку ворог збільшує чисельність військовослужбовців та військової техніки.

Передісторія:

5 листопада російські ЗМІ із посилання на окупаційну владу захопленої частини Запорізької області повідомили про нібито початок будівництва залізниці, яка має з'єднати Ростов-на-Дону та Крим і пройде, зокремаб територією Запорізької області.