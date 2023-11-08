Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Запорізька ОВА спростовує фейк, що росіяни вже будують залізницю з Ростова в Крим

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 листопада 2023, 16:39
Запорізька ОВА спростовує фейк, що росіяни вже будують залізницю з Ростова в Крим
ЗАЛІЗНИЦЯ, ФОТО DP.UZ.GOV.UA

Запорізька ОВА спростовує заяву окупантів про початок будівництва залізниці, яка має з’єднувати Ростов-на-Дону з окупованим Кримом і пройде, зокрема, територією захопленої частини Запорізької області.

Джерело: очільник Запорізької ОВА на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "Ворог зазвичай постійно повідомляє про такі маршрути чи такі відновлення, точніше, цієї колії. Знаємо, що є поки що це на папері, є підготовчі роботи. Але не більше того".

Реклама:

Деталі: Малашко також розповів, що росіяни на запорізькому напрямку ворог збільшує  чисельність військовослужбовців та військової техніки.

Передісторія: 

  • 5 листопада російські ЗМІ із посилання на окупаційну владу захопленої частини Запорізької області повідомили про нібито початок будівництва залізниці, яка має з'єднати Ростов-на-Дону та Крим і пройде, зокремаб територією Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяокупаціязалізницяЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК стверджує, що Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції і хоче покарати прем'єра

ЗМІ: Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Південна Корея попередила, що КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет

фото Зеленський приїхав в Естонію

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Усі новини...
Росія
У Конгресі США підтримали законопроєкт про передачу Україні заморожених активів РФ
Російський дрон атакував авто поліцейських: 3 правоохоронців в лікарні
Суд ЄС залишив у силі санкції проти путінського олігарха Мазепіна
Останні новини
12:13
Правоохоронці арештували майно сім’ї Гринкевичів
12:11
"Там діти не вчаться давно": освітяни зі Львова зібрали понад 1 млн грн для ліцею прифронтового міста
12:07
Google скоротить сотні посад у кількох командах компанії
12:07
У Росії є дефіцит зброї, тому паузи їм давати не можна − Зеленський
11:55
Reuters: Україна зміщує фокус на оборону. Журналісти побували на нових укріпленнях
11:47
"Привласнення культурної спадщини": Христина Соловій судитиметься з росіянами за використання її пісні
11:43
Трамп розповів, від чого залежить його ставлення до НАТО
11:42
НАЗК стверджує, що Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції і хоче покарати прем'єра
11:41
У Пентагоні спростували заяви, що на них працює Тейлор Свіфт
11:40
Курс валют на 11 січня: офіційна гривня дещо зміцнилась
Усі новини...
Реклама: