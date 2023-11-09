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Київрада позбавила керівних посад депутатів від ОПЗЖ

Роман ПетренкоЧетвер, 9 листопада 2023, 15:39
Київрада позбавила керівних посад депутатів від ОПЗЖ
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Київрада з другої спроби підтримала рішення про позбавлення керівних посад у комісіях депутатів від забороненої партії ОПЗЖ. Таке рішення підтримали 68 депутатів Київради.

Джерело: автор проекту рішення та депутатка Київради Вікторія Пташник, засідання Київради

Деталі: Іншим рішенням Київрада ухвалила новий склад комісій в нові редакції.

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Згідно з проектом рішення, який було винесено на голосування, депутати від ОПЗЖ, які обіймали керівні посади, стають членами цих комісій. Таке рішення підтримали 64 депутати Київради.

Що було раніше: 17 жовтня Київська обласна рада прийняла рішення про призупинення повноважень депутатів, які були обрані за списками забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ.

Теми: КиїврадаОПЗЖ
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