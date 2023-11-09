Київрада позбавила керівних посад депутатів від ОПЗЖ
Четвер, 9 листопада 2023, 15:39
Київрада з другої спроби підтримала рішення про позбавлення керівних посад у комісіях депутатів від забороненої партії ОПЗЖ. Таке рішення підтримали 68 депутатів Київради.
Джерело: автор проекту рішення та депутатка Київради Вікторія Пташник, засідання Київради
Деталі: Іншим рішенням Київрада ухвалила новий склад комісій в нові редакції.
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Згідно з проектом рішення, який було винесено на голосування, депутати від ОПЗЖ, які обіймали керівні посади, стають членами цих комісій. Таке рішення підтримали 64 депутати Київради.
Що було раніше: 17 жовтня Київська обласна рада прийняла рішення про призупинення повноважень депутатів, які були обрані за списками забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ.