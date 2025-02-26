ЗМІ: Депутат Київради Плужник не задекларував майно своєї родини на 6 млн доларів

Родина експравоохоронця та чинного депутата Київради Олександра Плужника володіє нерухомістю та активами, загальна вартість яких оцінюється у близько 6 мільйонів доларів. Це елітний маєток на Київщині біля озера, 11 квартир у столиці та Одеси, 4 автомобілі та близько тисячі квадратних метрів комерційної нерухомості. Однак у своїй декларації політик вказав лише будинок і ділянку в Кременчуці, мотоцикл та орендоване авто.

Джерело: розслідування hromadske "Привіт із 90-х на 6 мільйонів доларів: як приховати майнову імперію"

Деталі: Журналісти з'ясували, що депутат Олександр Плужник мешкає в елітному котеджному містечку поблизу водойми у Старих Безрадичах під Києвом.

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Маєток оформлений на його старшу доньку Дар’ю Плужник. Нині маєток, за оцінками фахівців з нерухомості, коштує від 500 тисяч до понад 1 млн доларів. Відповідно до документів, Дарʼя Плужник придбала цю нерухомість у 2012 році, на момент оформлення їй було трохи за 20.

Дівчина здобула освіту у Великій Британії, працювала у лондонському ювелірному бутику, пробувала себе в акторстві, подорожувала та отримала кваліфікацію інструктора з йоги. Судячи з її соцмереж, значну частину часу вона проводить за межами України.

Донька чинного депутата Київради володіє трьома квартирами загальною площею понад 300 м² у Києві. Дві – у "Новопечерських Липках", ще одна – у районі нижнього Печерська. Лише їхня ринкова вартість на сьогодні перевищує 1,2 мільйона доларів.

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Дівчина придбала квартиру площею 130 м² на Печерську за 115 тисяч доларів, що становить менше 1000 доларів за м². Водночас, за даними журналістів "Наших грошей", ринкова вартість квадратного метра в цьому районі тоді сягала 4000 доларів.

Першу квартиру в житловому комплексі "Новопечерські Липки" Дарія оформила у 2021 році, проте інвестувала в її будівництво ще у 2017-му. Фактично, вона придбала цінні папери, які після завершення будівництва обміняла на квартиру. За 82 м² вона заплатила 179 850 доларів.

Іншу квартиру в цьому ж комплексі, розташовану у сусідньому будинку, Дарія отримала у 2018 році в подарунок від матері. Її площа складає 113 м².

Окрім цього, у Дарії є апартаменти площею 60 м² в одеському ЖК "Коста Фонтана", які нині коштують приблизно 200 тисяч доларів, хоча на момент купівлі їхня ціна становила 68 689 доларів.

Також вона володіє комерційним приміщенням площею 154 м² у київському ЖК "Французький квартал", яке, за оцінками ринку, зараз коштує близько 500 тисяч доларів. Однак у 2017 році Дарія придбала його лише за 141 133 долари.

Журналісти зазначають, що "Французький квартал" будував "Київміськбуд", де в той період працював радником її батько Олександр Плужник. Вартість квадратного метра для Дарії становила лише 900 доларів, що значно нижче ринкової ціни.

Молодша донька Олександра Плужника – Анна – також володіє значною нерухомістю та бізнес-активами. У "Новопечерських Липках" їй належать три квартири загальною площею 395 м², ринкова вартість яких сьогодні може сягати близько 1,5 мільйона доларів.

Одна з квартир, площею 168 м², була придбана вже готовою у 2021 році за 267 544 долари, хоча її реальна ринкова ціна тоді могла становити до 400 000 доларів. Ще одну квартиру, площею 92 м², Анна оформила у 2018 році, хоча інвестувала в її будівництво ще у 2015-му, заплативши 207 024 долари. Третя квартира – 135 м², була оформлена ще у 2011 році за 141 771 долар, що складало приблизно 1000 доларів за м², тоді як середня ринкова ціна у цьому комплексі на той момент становила від 2000 доларів за м².

Окрім житлової нерухомості, у "Новопечерських Липках" Анна володіє також двома паркомісцями, які нині можуть коштувати близько 100 000 доларів.

Також Анна має у власності два комерційні приміщення у Києві загальною площею 240 м², які нині оцінюються щонайменше у 500 000 доларів. Одне з них, площею 60 м², розташоване у ЖК "Бульвар Фонтанів". В його будівництво Анна вклалася ще у 2016 році, заплативши за договором 217 945 доларів, що складає понад 3500 доларів за м². Друге комерційне приміщення, площею 180 м², знаходиться у "Французькому кварталі", який будував, зокрема, "Київміськбуд". Його вона придбала у 2017 році за 167 703 долари, тобто близько 900 доларів за м².

Крім нерухомості у столиці, Анна володіє квартирою в одеському ЖК "Коста Фонтана", яка сьогодні коштує близько 200 000 доларів, хоча на момент купівлі її вартість складала близько 70 000 доларів.

Також на неї оформлений автомобіль BMW X7 2019 року, який вона придбала у серпні 2024-го приблизно за 76 000 доларів.

Після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала за кордон. До цього дівчина займалася розвитком власного бренду одягу у Києві. Судячи з її соцмереж, зараз вона є співзасновницею компанії SPI Dubai, яка спеціалізується на продажі елітної нерухомості в ОАЕ.

Окрім нерухомості, обидві доньки є співвласницями кременчуцької будівельної компанії "Житлоінвест", яка отримала державних замовлень на 70 мільйонів гривень. Журналісти hromadske вказують на те, що компанія тісно пов’язана з ексоточенням Плужника: її керівником є колишній співробітник кременчуцького УБОЗу, а серед бенефіціарів – донька покійного мера Кременчука Олега Бабаєва.

Попри мільйонні обороти, офіційні прибутки компанії незначні, що не пояснює стрімке збагачення дочок депутата.

Колишня дружина депутата Тетяна Плужник також має три квартири, три комерційні приміщення, гараж у Києві й автомобілі Porsche Macan та BMW. З 2022 року вона зареєструвала підприємницьку діяльність і розвиває власний бренд одягу.

Журналісти вказують на те, що майно у родини Плужників почало з’являтися саме тоді, коли Олександр пішов з органів.

Службовий шлях Плужника розпочався в 90-х у кременчуцькому УБОЗі. Згодом, за президентства Януковича, він очолив Управління з боротьби з організованою злочинністю у Києві.

Після звільнення з силових структур Плужник став радником голови правління "Київміськбуду". У 2020 році розпочав політичну кар’єру, пройшовши до Київради від ОПЗЖ. Попри заборону партії, зберіг мандат, приєднавшись до депутатської групи "Платформа за життя та мир".

За понад 20 років роботи у державних структурах Плужник отримував зарплату правоохоронця та пенсію. Офіційно у "Київміськбуді" він заробляв близько 25 тисяч гривень на місяць. До початку депутатської діяльності у 2020 році задекларував заощадження у 3 мільйони гривень.

У декларації Плужника зазначені будинок на 74 м² і ділянка 6,5 соток у Кременчуці, а також мотоцикл HARLEY-DAVIDSON за приблизно 15 тисяч доларів. Авто BMW X5 Плужник нібито орендував з квітня 2023 року. Уже пізніше, у травні 2024 року, депутат, ймовірно, викупив це авто за приблизно 80 тисяч доларів, але не задекларував покупку.

З приходом до Київради Плужник відкрив ФОП з основним КВЕДом "професійна, наукова та технічна діяльність", завдяки чому за 2020–2023 роки задекларував 20 мільйонів гривень доходу. На запитання hromadske про те, на чому ж таки зміг заробити мільйони гривень, відповів: "Консультування", але не уточнив, кого і щодо чого він консультував.

Також у декларації фігурують 10 біткоїнів, які він начебто придбав у 2014 році, які, ймовірно, втратив у 2021-му через зникнення ключів. Як зазначають журналісти, наразі їхня вартість могла б становити 40 мільйонів гривень, що частково пояснило б його статки.