В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб – до 14 лютого 2024 року.

Джерело: картки законопроєктів №№ 10211 та 10212

Деталі: Це було вже девʼяте голосування ВР за продовження воєнний стан з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Що було раніше: Верховна Рада прийняла закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні 8 листопада.