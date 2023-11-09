В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: Зеленський підписав закон
Четвер, 9 листопада 2023, 16:27
Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб – до 14 лютого 2024 року.
Джерело: картки законопроєктів №№ 10211 та 10212
Деталі: Це було вже девʼяте голосування ВР за продовження воєнний стан з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Що було раніше: Верховна Рада прийняла закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні 8 листопада.