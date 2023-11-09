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Лерос заявив, що виграв суд проти рішення Ради усунути його від засідань

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 листопада 2023, 17:47
Лерос заявив, що виграв суд проти рішення Ради усунути його від засідань
Гео Лерос, фото: Facebook

Позафракційний народний депутат Гео Лерос заявив, що у Верховному суді виграв справу щодо рішення Верховної Ради усунути його від участі у засідання до кінця 2023 року.

Джерело: Лерос у Facebook

Пряма мова: "Нарешті перемога! Сьогодні виграв справу у Великій палаті Верховного Суду України щодо мого незаконного усунення від роботи у Верховній Раді".

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Деталі: Він подякував адвокату та написав, що пам’ятає всіх, хто голосував за відповідне рішення. "Далі буде!" – зазначив він.

Також народний обранець опублікував фото на фоні Верховного суду.

Що було раніше: 23 лютого Верховна Рада ухвалила рішення відсторонити позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі в засіданнях до кінця року, за словами нардепа, через критику на адресу глави Офісу президента Андрія Єрмака.

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Теми: Гео Лерос Верховна Радасуд
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