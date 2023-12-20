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США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 грудня 2023, 17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати переходять до наступного етапу посилення санкцій проти російських нафтових доходів, спрямованих на недопущення обходу "стелі цін" на морське транспортування нафти з РФ і посилення контролю за такими діями.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Міністерства фінансів США

Деталі: У межах зусиль із забезпечення дотримання "стелі цін" Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США спільно з країнами-партнерами оновили правила дотримання санкцій проти російської нафти.

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Зміни спрямовані на посилення процесів атестації та ведення обліку для певних постачальників послуг із транспортування нафти.

Додатково США наклали санкції на компанію-судновласника SUN Ship Management, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, яка належить підсанкційному російському державному оператору флоту "Совкомфлот".

Під обмеження також потрапили три підпільні трейдери російської нафти, які дозволяли Москві обходити "стелю цін" із Гонконгу та ОАЕ.

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У грудні 2022 року Захід встановив верхню межу ціни на морський експорт російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Санкції також забороняють західним компаніям надавати послуги з перевезення нафти з РФ за вищою від "стелі" ціною.

Обмеження змусило Росію переорієнтувати продаж нафти на набагато більш віддалені країни, такі як Китай та Індія, а також інвестувати у "тіньові флоти" зі зношених танкерів, які офіційно не відстежуються.

Що передувало:

  • Починаючи з жовтня, Міністерство фінансів США почало активно карати компанії, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за "стелю цін".

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Теми: СШАсанкціїнафта
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