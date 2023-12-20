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11 дронів запустили окупанти по Нікопольщині, поранені двоє чоловіків

Тетяна ОлійникСереда, 20 грудня 2023, 19:12
11 дронів запустили окупанти по Нікопольщині, поранені двоє чоловіків
Фото Сергій Лисак у Telegram

Протягом дня 20 грудня росіяни 5 разів били по Нікопольському району з артилерії та запустили 11 дронів-камікадзе, поранені двоє хлопців.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: Протягом дня агресор бив по районному центру, Марганецькій, Покровській сільській та Мирівській громадах.

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Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців – 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома".

Деталі: Також у місті пошкоджені 11 приватних будинків, 8 господарських споруд, авто і зупинка транспорту. Зачепило лінію електропередач.

 
Фото - Сергій Лисак у Telegram
 
Фото - Сергій Лисак у Telegram
 
Фото - Сергій Лисак у Telegram

У Мирівській громаді побиті господарська споруда та 2 машини. 

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Теми: Нікопольобстріл
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