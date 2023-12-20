У Києві підлітки танцювали з прапором Вермахту у руках, прокуратура розслідує

Київська прокуратура почала досудове розслідування за фактом поширення нацистської символіки через підлітків, які танцювали із прапором Вермахту.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Дослівно: "У ході моніторингу медіапростору виявлено відеозапис, на якому група осіб, перебуваючи у одному з житлових районів Києва, демонструє флаг з нацистською символікою. Ці дії вони фіксували на мобільні телефони.

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Наразі правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення причетних осіб".