Донеччина: у Красногорівці поранена пенсіонерка, у Торецьку пошкоджена пожежна частина

Росіяни вранці 20 грудня обстріляли Красногорівку на Донеччині, поранення отримала 70-річна жінка.

Джерело: ДСНС, "Суспільне" з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву

Пряма мова речниці: "Другий день поспіль російські війська з артилерії обстрілюють Красногорівку. Сьогодні зранку від атаки російських військових зазнала поранень 70-річна пенсіонерка. Їй надали кваліфіковану медичну допомогу".

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Деталі: У Торецьку через російський обстріл пошкоджена пожежно-рятувальна частина. Постраждалих серед особового складу немає.

Дослівно: "Сьогодні ввечері російські війська обстріляли місто Торецьк. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та внутрішнє оздоблення будівлі пожежно-рятувальної частини ДСНС".

Унаслідок російського обстрілу пошкоджена пожежно-рятувальна частина у Торецьку. Фото - ДСНС

Унаслідок російського обстрілу пошкоджена пожежно-рятувальна частина у Торецьку. Фото - ДСНС