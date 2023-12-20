У кількох областях лунала тривога через атаку безпілотників

У всіх областях України оголошували повітряну тривогу через зліт російських винищувачів МіГ-31 та атаку безпілотників, після посадки винищувачів тривогу скасували у близько половині регіонів. О 00.07 тривога залишалася у Вінницькій та Хмельницькій областях.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно Повітряні сили: "Атака декількох груп ворожих ударних БпЛА з півдня! Напрямок руху з Херсонщини на Кривий Ріг".

Реклама:

Деталі: Крім того, зафіксовано зліт МіГ-31К

Оновлено: Повітряники повідомили, що декількох груп ворожих ударних БпЛА атакують Сумщину з Курської області Росії.

Близько 21:05 у західних та частині центральних регіонів скасували тривогу. О 21:07 Повітряні сили повідомили, що зафіксували посадку МіГів. Близько 21:10 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Кропивницького. Інші групи ударних ворожих БпЛА перебувають на Сумщині та Полтащині.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 21:30 стало відомо, що зайшли нові групи ударних ворожих БпЛА з Херсонщини, вони прямують між Миколаєвим та Кривим Рогом у напрямку Кропивницького.Близько 21:45 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА заходять з Полтавщини та Кіровоградщини у Черкаську область. Інші групи – з Сумської області на Чернігівщину.

О 22:08 ударні ворожі БпЛА зайшли з Черкаської області у Вінницьку.

Також 22:32 група ворожих ударних БпЛА зайшла у Київську область зі сходу у напрямку Білої Церкви.

О 22:52 повітряна тривога, пов'язана з безпілотниками, поширилась на Хмельниччину. Повітряні сили повідомили, що БпЛА прямують з Вінницької у Хмельницьку область з вектором руху на Старокостянтинів.

О 23:09 військові повідомили, що на Запоріжжі чергова група ударних ворожих БпЛА рухається у напрямку Дніпропетровської області.

О 23.13 стало відомо, що безпілотники рухаються у напрямку Дніпропетровської області.

Мапа повітряних тривог alert.in.ua

О 00.07 повітряна тривога залишається у Вінницькій та Хмельницькій областях.

О 1.02 повітряники повідомили про групу ударних ворожих БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині.