Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У кількох областях лунала тривога через атаку безпілотників

Тетяна Лозовенко, Олена ІвашківЧетвер, 21 грудня 2023, 01:06
У кількох областях лунала тривога через атаку безпілотників
скрін з мапи тривог

У середу ввечері у всіх областях України оголошували повітряну тривогу через зліт російських винищувачів МіГ-31 та атаку безпілотників, після посадки винищувачів тривогу скасували у близько половині регіонів. О 03.29 тривогу скасували у всіх областях.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно Повітряні сили: "Атака декількох груп ворожих ударних БпЛА з півдня! Напрямок руху з Херсонщини на Кривий Ріг".

Реклама:

Деталі: Крім того, зафіксовано зліт МіГ-31К

Оновлено: Повітряники повідомили, що декількох груп ворожих ударних БпЛА атакують Сумщину з Курської області Росії.

Близько 21:05 у західних та частині центральних регіонів скасували тривогу. О 21:07 Повітряні сили повідомили, що зафіксували посадку МіГів.  Близько 21:10 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Кропивницького. Інші групи ударних ворожих БпЛА перебувають на Сумщині та Полтащині.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 21:30 стало відомо, що зайшли нові групи ударних ворожих БпЛА з Херсонщини, вони прямують між Миколаєвом та Кривим Рогом у напрямку Кропивницького.Близько 21:45 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА заходять з Полтавщини та Кіровоградщини у Черкаську область. Інші групи – з Сумської області на Чернігівщину.

О 22:08 ударні ворожі БпЛА зайшли з Черкаської області у Вінницьку.

Також 22:32 група ворожих ударних БпЛА зайшла у Київську область зі сходу у напрямку Білої Церкви.

О 22:52 повітряна тривога, пов'язана з безпілотниками, поширилась на Хмельниччину. Повітряні сили повідомили, що БпЛА прямують з Вінницької у Хмельницьку область з вектором руху на Старокостянтинів.

О 23:09 військові повідомили, що на Запоріжжі чергова група ударних ворожих БпЛА рухається у напрямку Дніпропетровської області. 

О 23.13 стало відомо, що безпілотники рухаються у напрямку Дніпропетровської області.

Мапа повітряних тривог alert.in.ua
Мапа повітряних тривог alert.in.ua

О 00.07 повітряна тривога залишається у Вінницькій та Хмельницькій областях.

О 1.02 повітряники повідомили про групу ударних ворожих БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині.

О 3.29 пролунав відбій повітряної тривоги у всіх областях.

Читайте УП В Google News

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУбезпілотникивинищувачі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Financial Times: Україна в активній обороні, а Росія може готувати новий великий наступ влітку

Погрози Ніколову: відкрито провадження через перешкоджання роботі журналіста

Трамп відкинув компроміси щодо кордону, від чого залежить допомога Україні

відеоУ російському Челябінську на великій площі палає ТРЦ

фотоПолковника ЗСУ і бізнесмена викрили на махінаціях з оборонкою

Спецоперація за участі 30 людей: Bihus.info розповів, як стежили за його працівниками

Усі новини...
У Херсоні вночі зазнали атаки відразу три гуманітарні організації – ООН в Україні
Донеччина: у Красногорівці поранена пенсіонерка, у Торецьку пошкоджена пожежна частина
Зеленський анонсував зміни у доступі журналістів до фронту
Помста за "Київстар": українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу" – джерела
Останні новини
17:56
Прем’єр Фінляндії зараз не бачить військової загрози з боку РФ
17:54
Україна може піти у новий контрнаступ в 2025 році – джерела CNN
17:52
Кабмін установив норми продажу сигарет та алкоголю в одні руки в магазинах Duty Free
17:51
Країни Балтії домовились побудувати зону оборони на кордоні Росії та Білорусі
17:50
ВідеоАтака на журналістів та тепла ванна для влади – новий випуск УП.Чат
17:39
"Шахтар" купив бразильця Кевіна за €15 мільйонів – це найдорожчий транфер з початку великої війни
17:36
Financial Times: Україна в активній обороні, а Росія може готувати новий великий наступ влітку
17:30
Фонд держмайна планує виставити на приватизацію готель "Україна" на Майдані Незалежності
17:16
Обсяг іпотек "єОселя" в 2023 році майже наздогнав показники рекордного 2021 року
17:15
Фермери 24 січня перекриють дороги по всій Польщі, протестуючи проти зерна з України
Усі новини...
Реклама: