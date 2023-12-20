Збірна України з футзалу здолала Польщу і вийшла на ЧС-2024
Середа, 20 грудня 2023, 22:02
Національна команда України перемогла збірну Польщі в елітному раунді кваліфікації до Чемпіонату світу-2024 з футзалу.
Джерело: Українська асоціація футболу
Дослівно УАФ: "Підопічні Олександра Косенка завершили виступ у групі в елітного раунду відбору чемпіонату світу 2024 року з футзалу поєдинком проти команди Польщі.
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…Синьо-жовті втримали необхідну перевагу — 5:3. Збірна України посіла перше місце в групі та здобула путівку на ЧС-2024. Наша команда виступить на футзальному мундіалі вперше з 2016 року".
Деталі: Таким чином, збірна України взяла реванш у Польщі за поразку (2:3) у 2-му турі елітраунду кваліфікації на ЧС-2024.
Чемпіонат світу проходитиме в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.
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