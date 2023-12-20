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Збірна України з футзалу здолала Польщу і вийшла на ЧС-2024

Тетяна ЛозовенкоСереда, 20 грудня 2023, 22:02
Збірна України з футзалу здолала Польщу і вийшла на ЧС-2024
Фото пресслужби АФУ

Національна команда України перемогла збірну Польщі в елітному раунді кваліфікації до Чемпіонату світу-2024 з футзалу.

Джерело: Українська асоціація футболу 

Дослівно УАФ: "Підопічні Олександра Косенка завершили виступ у групі в елітного раунду відбору чемпіонату світу 2024 року з футзалу поєдинком проти команди Польщі.

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…Синьо-жовті втримали необхідну перевагу — 5:3. Збірна України посіла перше місце в групі та здобула путівку на ЧС-2024. Наша команда виступить на футзальному мундіалі вперше з 2016 року".

Деталі: Таким чином, збірна України взяла реванш у Польщі за поразку (2:3) у 2-му турі елітраунду кваліфікації на ЧС-2024.

Чемпіонат світу проходитиме в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.

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Теми: футболспорт
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