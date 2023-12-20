Помста за "Київстар": українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу" – джерела

Українські хакери угрупування "Blackjack", ймовірно, за підтримки кіберфахівців СБУ провели кібератаку на IT-інфраструктуру "Росводоканалу", його робота заблокована.

Джерело: співрозмовники УП в силових структурах

Деталі: Як повідомляють джерела, хакери атакували понад 6000 комп’ютерів та видалили більш ніж 50 ТБ даних. Зокрема внутрішній документообіг, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту, резервні копії тощо.

Реклама:

Скриншот - джерело УП в силових структурах

Скриншот - джерело УП в силових структурах

Зараз робота "Росводоканалу" заблокована.

Служба безпеки аналізує 1,5 ТБ викачаних даних "Росводоканалу".