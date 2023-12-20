Помста за "Київстар": українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу" – джерела
Середа, 20 грудня 2023, 22:14
Українські хакери угрупування "Blackjack", ймовірно, за підтримки кіберфахівців СБУ провели кібератаку на IT-інфраструктуру "Росводоканалу", його робота заблокована.
Джерело: співрозмовники УП в силових структурах
Деталі: Як повідомляють джерела, хакери атакували понад 6000 комп’ютерів та видалили більш ніж 50 ТБ даних. Зокрема внутрішній документообіг, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту, резервні копії тощо.
Реклама:
Зараз робота "Росводоканалу" заблокована.
Служба безпеки аналізує 1,5 ТБ викачаних даних "Росводоканалу".