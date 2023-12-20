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Суд ЄС знову скасував "старі" санкції проти Януковича та його сина

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 грудня 2023, 22:40
Суд ЄС знову скасував старі санкції проти Януковича та його сина
Віктор Янукович. Архівне фото

Суд Європейського Союзу в середу задовольнив позов експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра й скасував санкції, запроваджені проти них Радою ЄС 4 березня 2021 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення суду

Деталі: У практично ідентичних рішеннях Суду Євросоюзу йдеться, що Рада під час ухвалення рішень про санкції проти Януковичів не перевірила належним чином підстави, за якими їх запроваджували, надані Україною.

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Суд стверджує, що Рада ЄС мала також звернутись до української сторони для з’ясування, чи не порушила вона права Януковичів на ефективний судовий захист у кримінальному провадженні.

З огляду на це суд ухвалив анулювати рішення Ради Євросоюзу про санкції проти Янкуковича-старшого й молодшого від березня 2021 року, а також рішення за березень 2022-ий про продовження цих санкцій на рік.

Що передувало: Це не перша така ухвала Суду ЄС. Він уже скасовував рішення Ради Євросоюзу за 2019 та 2020 роки. У вересня 2022-го Рада зрештою виключила Януковичів із цього санкційного списку.

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Водночас щодо Януковичів діє інше санкційне рішення ЄС від серпня 2022 року, яке поки не було оскаржене. Таким чином, на них досі поширюються заборони володіння активами в Євросоюзі та в’їзду на його територію.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства. У санкційному списку залишилося 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович. 

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти експрезидента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Теми: ЄСЯнуковичсудсанкції
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