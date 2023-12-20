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Орбан вважає, що вступ України в ЄС забере всю центральноєвропейську підтримку

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 грудня 2023, 23:11
Орбан вважає, що вступ України в ЄС забере всю центральноєвропейську підтримку
Віктор Орбан. Фото - Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився, що з приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка – у тому числі адресована Угорщині – дістанеться Києву.

Джерело: Орбан сказав в ефірі телеканалу TV2, його слова наводить видання Index, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Орбана, ніколи раніше не було в історії Європи, щоб країна, яка перебуває у стані війни, хотіла бути включеною до складу Євросоюзу.

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При цьому Орбан заявив, що поки не зрозуміло, чи приєднається Україна до ЄС разом з територіями, які зараз перебувають під російським контролем. Варто зазначити, такий варіант зараз не розглядається ні ЄС, ні Києвом.

"Безсумнівним є те, що якби ми прийняли Україну, то вся допомога, яку надавали країнам Центральної Європи, включно з Угорщиною, була б передана їм", – бідкався угорський прем’єр-міністр, не наводячи жодних пояснень, звідки у нього такі дані.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою про їхній вступ до Євросоюзу.

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Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

Читайте також: Поразка Орбана чи перемога України? Деталі та наслідки рішення історичного саміту ЄС.

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Теми: ОрбанУгорщина
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