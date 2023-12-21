Уряд Японії може дозволити передачу ракет Patriot власного виробництва до Європи

Японія розгляне можливість дозволу постачати японські ракети Patriot до Європи та інших країн, що може допомогти Україні у війні проти Росії.

Джерело: японське видання Nikkei Asia

Деталі: Уряд Японії оновить інструкції щодо експорту оборонної продукції вже в п’ятницю.

Реклама:

Це дозволить поставки ракет та іншого обладнання, виготовленого за ліцензією, до країн, де розташовані власники патентів. Зараз до США можна відправляти лише компоненти ліцензованого обладнання.

За інформацією Nikkei Asia, Японія також дозволить країнам-одержувачам передавати обладнання третім країнам за попередньою згодою, за винятком тих, хто активно бере участь у збройному конфлікті, таких як Україна та Ізраїль.

Хоча це не дозволить Вашингтону напряму відправити Києву ракети Patriot японського виробництва, це дасть США більше можливостей для продовження постачання Україні зброї американського виробництва.

ВІДЕО ДНЯ

В якості першого кроку Рада національної безпеки Японії планує схвалити поставки ракет Patriot до США ще цього року. Вашингтон запросив поставки, оскільки його запаси закінчуються.

Ракети Patriot наразі використовують Україна, Ізраїль і Тайвань, заявив старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Марк Канчіан у жовтневому звіті.

США могли б забезпечити ці країни постачанням, "але з деякими складними компромісами пізніше", сказав Кансіан.

Передісторія: