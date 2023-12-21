Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

КНДР поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами – посол США при НАТО

Олена ІвашківЧетвер, 21 грудня 2023, 01:25
КНДР поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами – посол США при НАТО
ДИКТАТОР РФ ВЛАДІМІР ПУТІН І ДИКТАТОР КНДР КІМ ЧЕН ИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.

Джерело: посол США при НАТО Джуліан Сміт на брифінгу

Пряма мова Сміт: "У нас є нова інформація про те, що КНДР недавно поставила додаткові озброєння в Росію для застосування у війні проти України. За нашою інформацією, КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів.

Реклама:

Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке, безсумнівно, буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні РФ".

Деталі: Вона також повідомила про наявність супутникових знімків, на яких видно переміщення цих контейнерів з Північної Кореї в Росію на вантажних суднах.

За її словами, у США вважають, що Пхеньян в обмін на боєприпаси хоче отримати від Росії інші військові технології. Не виключено, що в цьому "списку бажань" Пхеньяна є винищувачі, ракети земля-повітря, бронетехніка, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

Сміт підкреслила, що Сполучені Штати продовжать стежити за розвитком ситуації та виявляти будь-які спроби поставити в Росію озброєння.

Передісторія: 

  • У листопаді стало відомо, що КНДР, за оцінками Південної Кореї, надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України, а також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці.
  • Пхеньян має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку Росія використовує в Україні. Співпраця між Пхеньяном і Москвою посилилася, оскільки обидві країни опинилися в глобальній ізоляції, а Кім Чен Ин і Владімір Путін провели саміт у Росії у вересні. 
  • У жовтні Білий дім заявив, що режим Кіма надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.

Читайте УП В Google News

Теми: СШАНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Financial Times: Україна в активній обороні, а Росія може готувати новий великий наступ влітку

Погрози Ніколову: відкрито провадження через перешкоджання роботі журналіста

Трамп відкинув компроміси щодо кордону, від чого залежить допомога Україні

відеоУ російському Челябінську на великій площі палає ТРЦ

фотоПолковника ЗСУ і бізнесмена викрили на махінаціях з оборонкою

Спецоперація за участі 30 людей: Bihus.info розповів, як стежили за його працівниками

Усі новини...
США
США: Угорський закон про "захист суверенітету" несумісний з нашими цінностями
У Білому домі розповіли про хід переговорів у Сенаті: рухаються у правильному напрямку
США звільнили соратника президента Венесуели в обмін на ув'язнених американців
Останні новини
17:56
Прем’єр Фінляндії зараз не бачить військової загрози з боку РФ
17:54
Україна може піти у новий контрнаступ в 2025 році – джерела CNN
17:52
Кабмін установив норми продажу сигарет та алкоголю в одні руки в магазинах Duty Free
17:51
Країни Балтії домовились побудувати зону оборони на кордоні Росії та Білорусі
17:50
ВідеоАтака на журналістів та тепла ванна для влади – новий випуск УП.Чат
17:39
"Шахтар" купив бразильця Кевіна за €15 мільйонів – це найдорожчий транфер з початку великої війни
17:36
Financial Times: Україна в активній обороні, а Росія може готувати новий великий наступ влітку
17:30
Фонд держмайна планує виставити на приватизацію готель "Україна" на Майдані Незалежності
17:16
Обсяг іпотек "єОселя" в 2023 році майже наздогнав показники рекордного 2021 року
17:15
Фермери 24 січня перекриють дороги по всій Польщі, протестуючи проти зерна з України
Усі новини...
Реклама: