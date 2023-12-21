США звільнили соратника президента Венесуели в обмін на ув'язнених американців

Уряд Венесуели звільнить щонайменше 20 опозиціонерів і 10 американців в обмін на звільнення у США соратника президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Джерело: Reuters з посиланням на неназваних чиновників у США та Венесуелі

Деталі: Союзником Мадуро є колумбійський бізнесмен Алекс Сааб, якого президент США Джо Байден помилував. Сааб повернувся до Венесуели в середу.

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Прокуратура США звинуватила Сааб у виведенні близько 350 мільйонів доларів з Венесуели через Сполучені Штати в рамках схеми, яка передбачала підкуп урядовців Венесуели. Він заперечує звинувачення.

Згідно з угодою, усі шість американців, яких США класифікували як незаконно затриманих у Венесуелі, були звільнені та прямують додому разом із чотирма іншими американцями, які відмовилися залишитися.

Венесуела також повернула до Сполучених Штатів малайзійського бізнесмена-втікача Леонарда Гленна Френсіса , відомого як "Товстий Леонард", який фігурує у справі про хабарництво ВМС США, повідомили чиновники.

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Угода стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва Катару між Венесуелою та Сполученими Штатами та була укладена після того, як Білий дім заявив, що йому необхідно побачити прогрес у звільненні в’язнів, щоб продовжити пом’якшення енергетичних санкцій для Каракаса.

Послаблення санкцій було оголошено в жовтні у відповідь на згоду уряду Венесуели провести чесні вибори в 2024 році.