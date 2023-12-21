ISW зафіксував позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення з російськими окупантами

Російські та українські військові продовжують позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За інформацією військових аналітиків, російські війська нещодавно здійснили незначне підтверджене просування на північ від Бахмута.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Спірного (25 км на північний схід від Бахмута).

Ключові висновки ISW за 20 грудня:

Глава підконтрольної Кремлю Російської православної церкви патріарх Кирило зробив низку антимігрантських та ксенофобських заяв, які прямо суперечать зусиллям президента Росії Володимира Путіна, спрямованим на відновлення інклюзивної ідеології "Русского мира".

Речник Кремля Дмитро Пєсков прямо заявив, що Кремль не зацікавлений у переговорах з Україною, що свідчить про те, що Кремль відходить від своєї інформаційної операції, спрямованої на імітацію зацікавленості у переговорах.

Підконтрольний Міністерству оборони Росії "Африканський корпус" оголосив про набір колишніх і нинішніх співробітників "Групи Вагнера" та людей з бойовим досвідом у війні в Україні.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін обговорив двостороннє економічне співробітництво з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні 20 грудня.

Повідомляється, що Московський державний університет (МДУ) закриває магістерську програму з "інформаційної та гібридної війни", яка мала на меті навчити студентів створювати інформаційні операції та вести гібридну війну, що викликало обурення з боку російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Кремль продовжує висувати умови для створення видимості легітимності майбутніх президентських виборів у березні 2024 року.

Російські війська здійснили підтверджене просування на північ від Бахмута і продовжили позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення.

Російські чиновники вручили військові повістки мігрантам під час церемонії натуралізації 20 грудня.

Російська окупаційна адміністрація продовжує використовувати освітні організації для сприяння депортації українців до Росії.