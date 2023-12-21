ISW зафіксував позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення з російськими окупантами
Четвер, 21 грудня 2023, 04:22
Російські та українські військові продовжують позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За інформацією військових аналітиків, російські війська нещодавно здійснили незначне підтверджене просування на північ від Бахмута.
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Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Спірного (25 км на північний схід від Бахмута).
Ключові висновки ISW за 20 грудня:
- Глава підконтрольної Кремлю Російської православної церкви патріарх Кирило зробив низку антимігрантських та ксенофобських заяв, які прямо суперечать зусиллям президента Росії Володимира Путіна, спрямованим на відновлення інклюзивної ідеології "Русского мира".
- Речник Кремля Дмитро Пєсков прямо заявив, що Кремль не зацікавлений у переговорах з Україною, що свідчить про те, що Кремль відходить від своєї інформаційної операції, спрямованої на імітацію зацікавленості у переговорах.
- Підконтрольний Міністерству оборони Росії "Африканський корпус" оголосив про набір колишніх і нинішніх співробітників "Групи Вагнера" та людей з бойовим досвідом у війні в Україні.
- Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін обговорив двостороннє економічне співробітництво з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні 20 грудня.
- Повідомляється, що Московський державний університет (МДУ) закриває магістерську програму з "інформаційної та гібридної війни", яка мала на меті навчити студентів створювати інформаційні операції та вести гібридну війну, що викликало обурення з боку російського пропагандиста Володимира Соловйова.
- Кремль продовжує висувати умови для створення видимості легітимності майбутніх президентських виборів у березні 2024 року.
- Російські війська здійснили підтверджене просування на північ від Бахмута і продовжили позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення.
- Російські чиновники вручили військові повістки мігрантам під час церемонії натуралізації 20 грудня.
- Російська окупаційна адміністрація продовжує використовувати освітні організації для сприяння депортації українців до Росії.
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