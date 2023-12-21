У Петербурзі на церемонії прийому російського громадянства 11 мігрантам вручили повістки
Російські чиновники 20 грудня вручили військові повістки мігрантам під час церемонії надання російського громадянства.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), російське видання "Медуза"
Деталі: Міністерство внутрішніх справ Санкт-Петербурга заявило, що представники місцевих військкоматів і співробітники військового слідчого управління Слідчого комітету Санкт-Петербурга вручили повістки 11 новим громадянам Росії з сусідніх країн на церемонії отримання ними громадянства.
Військові аналітики з ISW зазначили, що повістки влада Росії вручила для криптомобілізації та заспокоєння російської ультранаціоналістичної спільноти.
За оцінкою ISW, російський уряд намагається узгодити експлуатацію праці мігрантів для зменшення дефіциту робочої сили в Росії та надання пріоритету криптомобілізації для відправки мігрантів на фронт.