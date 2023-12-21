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Цієї ночі ППО знищила 34 із 35 "Шахедів" російських окупантів

Олена Івашків, Ірина БалачукЧетвер, 21 грудня 2023, 06:50
Цієї ночі ППО знищила 34 із 35 Шахедів російських окупантів
Ілюстративне фото з Telegram Сил оборони півдня

У ніч на 21 грудня на різних напрямках військовим вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА росіян.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Сили оборони Півдня в Telegram 

Деталі: Безпілотники атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня.

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Окупанти запускали ударні БпЛА типу "Shahed" із трьох напрямків: Чауда, що в окупованому Криму, Приморсько-Ахтарська і Курська, що в Росії.

До відбиття повітряного нападу було залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

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Пізніше Сили оборони Півдня уточнили, що 13 "Шахедів" знищили на Миколаївщині, 3 на Херсонщині, 2 на Вінниччині та 1 на Дніпропетровщині.

Влучань захисники не допустили, але уламки збитого БпЛА в Миколаївському районі пошкодили складську будівлю агропідприємства. Виниклу пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

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Теми: ППОШахедбезпілотникиРосія
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