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У роботі Х стався збій

Ірина БалачукЧетвер, 21 грудня 2023, 09:04
У роботі Х стався збій
Скриншот з відео Ілона Маска в соцмережі Х

У роботі соцмереж X (колишня Twitter) і X Pro по всьому світі стався збій вранці 21 грудня.

Джерело: Reuters з посилання на сервіс Downdetector.com, який відслідковує збої в роботі крупних сайтів

Деталі: Повідомляється, що сайт продовжує відкриватися, але користувачі X по всьому світу не бачать своїх та чужих публікацій.

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Проблеми виникли у тому чисті й у користувачів X Pro, раніше відомого як TweetDeck. Їх зустрічає повідомлення "Очікуємо на пости".

За даними Downdetector, з проблемами зіткнулися понад 47 000 американських користувачів.

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Теми: соцмережі
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