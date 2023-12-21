У роботі Х стався збій
Четвер, 21 грудня 2023, 09:04
У роботі соцмереж X (колишня Twitter) і X Pro по всьому світі стався збій вранці 21 грудня.
Джерело: Reuters з посилання на сервіс Downdetector.com, який відслідковує збої в роботі крупних сайтів
Деталі: Повідомляється, що сайт продовжує відкриватися, але користувачі X по всьому світу не бачать своїх та чужих публікацій.
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Проблеми виникли у тому чисті й у користувачів X Pro, раніше відомого як TweetDeck. Їх зустрічає повідомлення "Очікуємо на пости".
За даними Downdetector, з проблемами зіткнулися понад 47 000 американських користувачів.