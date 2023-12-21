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Росіяни зранку вгатили по Нікополю: загинули двоє жінок

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 21 грудня 2023, 10:24
Росіяни зранку вгатили по Нікополю: загинули двоє жінок
Фото з соцмереж Лисака

Внаслідок російського обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області зранку 21 грудня загинули двоє жінок та дістав поранення літній чоловік.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Вранці російська армія вгатила по Нікополю з важкої артилерії. Загарбники вбили двох жінок – 60 та 46 років.

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Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні".

Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач. 

Інформація уточнюється.

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Фото з соцмереж Лисака

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілНікопольжертви
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