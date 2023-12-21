Росіяни зранку вгатили по Нікополю: загинули двоє жінок
Четвер, 21 грудня 2023, 10:24
Внаслідок російського обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області зранку 21 грудня загинули двоє жінок та дістав поранення літній чоловік.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Вранці російська армія вгатила по Нікополю з важкої артилерії. Загарбники вбили двох жінок – 60 та 46 років.
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Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні".
Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.
Інформація уточнюється.
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