Росіяни зранку вгатили по Нікополю: загинули двоє жінок

Внаслідок російського обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області зранку 21 грудня загинули двоє жінок та дістав поранення літній чоловік.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Вранці російська армія вгатила по Нікополю з важкої артилерії. Загарбники вбили двох жінок – 60 та 46 років.

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Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні".

Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.

Інформація уточнюється.

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