Умєров хоче мобілізувати українців, які перебувають за кордоном

Українські чоловіки у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Джерело: Welt з посиланням на інтерв’ю Ум'єрова телеканалу WELT TV, газетам "Bild" і "Politico"

Дослівно Welt: "Українці, які проживають у Німеччині і придатні до військової служби, мають посилити українську армію наступного року. За словами міністра оборони, до тих, хто не виконає цю вимогу, будуть застосовані санкції".

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Деталі: Повідомляється, що Умєров говорив про "запрошення", але чітко дав зрозуміти, що будуть санкції, якщо хтось не відгукнеться на це "запрошення".

Пряма мова Умєрова: "Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно".

Деталі: Видання нагадує, що українські військові хочуть мобілізувати ще від 450 000 до 500 000 солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію "чутливим питанням".

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Умєров заявив, що важливою є справедливість. У майбутньому тим, кого це стосується, має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть і оснащуватимуть, де і коли вони служитимуть і коли будуть звільнені.

Welt пише, що незважаючи на заборону, багато українських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову.

Водночас українські військові зіткнулися з тим, що росіяни нарощують темпи наземного наступу на південному сході країни.