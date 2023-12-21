"Хамас" відмовився від паузи в боях в обмін на звільнення заручників – ЗМІ

Бойовики, пов'язані з ХАМАС, у Рафаху в секторі Газа - STRINGER/ZUMA PRESS

Палестинське радикальне угруповання "Хамас" відхилило пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії в Секторі Гази на тиждень в обмін на звільнення приблизно 40 заручників.

Джерело: "The Wall Street Journal" з посиланням на єгипетських чиновників

Деталі: Голова політичного крила "Хамасу" Ісмаїл Ханія, який зустрівся в середу з представниками розвідки в Каїрі, щоб обговорити пропозицію Ізраїлю, заявив, що він прагне домогтися припинення вогню і збільшення гуманітарної допомоги для Гази.

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За словами єгипетських офіційних осіб, Ізраїль вимагав звільнення 40 заручників, включаючи всіх жінок, дітей і літніх чоловіків, які потребують термінової медичної допомоги, в обмін на призупинення своїх наземних і повітряних операцій у Газі на тиждень і подальше надходження гуманітарної допомоги в анклав.

Єгипетські чиновники заявили, що відмова "Хамасу" не є провалом переговорів, а скоріше спробою чинити тиск на Ізраїль, щоб він запропонував більше поступок.

У переговорах про звільнення заручників вперше взяли участь представники союзника "Хамасу" – Палестинського ісламського джихаду, який також заявив, що Ізраїль повинен припинити вогонь, перш ніж переговори можуть розпочатися.

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Ісламський джихад також вимагає від Ізраїлю звільнити всі тисячі палестинських в'язнів в обмін на понад 100 заручників, що залишаються в Газі.

Бойовики "Ісламського джихаду", який, як і "Хамас", визнаний США терористичною організацією, також брали участь у нападах в Ізраїлі 7 жовтня і захопили заручників.

"Хамас" заявив, що не всі заручники перебувають під його контролем – ця заява може пояснити участь Палестинського ісламського джихаду в переговорах.

Ізраїль зробив свою пропозицію в той час, коли ізраїльські війська посилили операції в місті Хан-Юніс на півдні Гази, де нібито переховується військове керівництво "Хамасу".

Військове крило "Хамасу" не відповіло на прохання про коментар. Представник ізраїльського уряду відмовився від коментарів.

За даними Ізраїлю, в Газі залишаються живими 108 заручників, у тому числі 19 жінок і двоє дітей. "Хамас" заявив, що троє заручників з ізраїльського списку – 32-річна Шірі Бібас і двоє її дітей (останні діти-заручники в Газі) були вбиті в результаті ізраїльського авіаудару. Ізраїль не підтвердив факт загибелі цих людей.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок заявив, що він сподівається, що військовий тиск змусить "Хамас" повернутися за стіл переговорів і видати всіх заручників.

Нетаньяху заявив, що військовий тиск був ключовим для листопадової угоди про припинення вогню, під час якої "Хамас" звільнив 105 із приблизно 240 заручників.

Бойові дії відновилися 1 грудня, після тижневої перерви, коли "Хамас" не зміг надати список жінок і дітей, які мають бути звільнені наступними.

Речник Ісламського джихаду заявив у середу, що делегація вирушить до Каїру найближчими днями.

Нагадаємо: Адміністрація Байдена та інші західні союзники Ізраїлю підштовхують Нетаньяху до зміни тактики у війні, щоб обмежити кількість жертв серед цивільного населення в Газі.

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що збройні сили країни будуть вести війну у власному темпі і не відступлять від своєї мети – знищення "Хамасу" і його керівництва. Тому тривають атаки на Хан-Юніс, де, за словами ізраїльських чиновників, лідер "Хамасу" в Газі Ях'я Сінвар переховується в розгалуженій мережі підземних тунелів угруповання.