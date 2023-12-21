Україна дійсно здатна виробити мільйон FPV-дронів в 2024 році – УП
Україна дійсно має бути здатна виробити мільйон FPV-дронів, про що напередодні заявляв президент Володимир Зеленський.
Джерело: "Українська правда" із посиланням на джерело в оборонній галузі та коментар міністра цифрової трансформації Михайла Федорова
Деталі: За даними УП від джерел в оборонці, уже зараз в Україні працює виробництво, здатне випускати до 500 тисяч FPV-дронів на рік. Ще кілька такої ж потужності ліній перебувають у процесі будівництва.
У коментарі УП міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що наступного року можна виготовити навіть більше ніж 1 мільйон дронів.
Пряма мова Федорова: "Насправді в наступному році буде зроблено навіть більше FPV. Вже законтрактовано майже кілька сотень тисяч тільки FPV, розгорнуті серійні виробництва з високим потенціалом локалізації більшості комплектуючих.
…Наприклад, є окремий бюджет на дрони майже 50 млрд. Є новий порядок контрактування дронів, прибрані маже всі блокери: від контролю комплектуючих до збільшення маржинальності для виробників, можливість сплачувати низькі податки в Дія City та багато інших змін".
Дослівно УП: "(Україна - ред.) зможе виготовити і ймовірно закупити (мільйон FPV-дронів - ред.), але не завдяки, а попри існування Міноборони.
…Українські виробники матимуть достатні потужності для випуску такої кількості FPV".
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Передісторія:
- 19 грудня президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна виготовить мільйон дронів наступного року: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо. Зробимо все, щоб так і було".
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