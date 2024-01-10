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Кім Чен Ин відвідав військові заводи і пригрозив перетворити Південну Корею на попіл

Ірина БалачукСереда, 10 січня 2024, 10:00
Кім Чен Ин відвідав військові заводи і пригрозив перетворити Південну Корею на попіл
ФОТО З САЙТУ KCNA.KP

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував роботу головних військових заводів країни і зробив кілька погрозливих заяв на адресу Південної Кореї, зокрема запевняв, що в разі конфронтації перетворить її на попіл.

Джерело: Центральне телеграфне агентство Кореї

Деталі: Повідомляється, що Кім Чен Ин відвідував військові заводи протягом двох днів − 8 і 9 січня − і "висловив велике задоволення" тим, що заводи "бездоганно виконують план оснащення передових великих з'єднань і головних ракетних частин новітнім озброєнням". 

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Але при цьому лідер КНДР наголосив, що потрібно "постійно активно прискорювати невпинне збільшення продуктивності", випускати більше озброєнь і бойової техніки. 

 
Фото з сайту kcna.kp

За словами Кім Чен Ина, "потрібно налагодити економіко-організаційну роботу і керівництво виробництвом, щоб перетворити нинішній рік на рік, коли відбудуться великі зміни в прискоренні підготовки країни до війни". 

 
Фото з сайту kcna.kp

У своїх промовах він охарактеризував Республіку Корея як "найворожішу державу для КНДР", яка "тривалий час, протягом близько 80 років, скажено чіплялася тільки за злісну конфронтацію, щоб скидати нашу владу і режим". 

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Фото з сайту kcna.kp

За словами Кім Чен Ина, якщо Південна Корея спробує використати збройні сили проти КНДР або загрожуватиме "суверенітету та безпеці КНДР", то він буде "без вагань пускати в хід увесь арсенал наявних засобів і сил, щоб повністю перетворити Республіку Корея на попіл". 

 
Фото з сайту kcna.kp

"У нас є така воля, сили і спроможність, і надалі будемо неодмінно розширювати і зміцнювати їх", − запевнив Кім Чен Ин.

Теми: КНДРПівденна Кореязброя
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