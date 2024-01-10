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ГУР: Росія не спроможна воювати проти Європи на суші, весь контингент – в Україні

Валентина РоманенкоСереда, 10 січня 2024, 18:14
ГУР: Росія не спроможна воювати проти Європи на суші, весь контингент – в Україні
Вадим Скібіцький. фото медіацентр "Україна - Укрінформ"

В Головному управлінні розвідки МОУ зазначають, що Росія не має спроможностей проводити стратегічні наступальні операції проти інших країн на суші, тому що весь сухопутний ресурс знаходиться на території і воює проти України.

Джерело: заступник начальника ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скібіцький у новому епізоді подкасту УП "(не) Безпечна країна"

Деталі: Можливий розвиток подій, який може призвести до вступу Європи у війну, хоча би країн, які відчувають пряму загрозу власним територіям, таких як Фінляндія, Балтійські країни чи Польща, Скібіцький оцінив як малоймовірний.

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Пряма мова: "Поки ми стримуємо агресію Російської Федерації, таких можливостей (відкриття другого фронту –ред.) у Росії немає. Вони не мають стратегічних резервів. Ви ж дивіться, ту ж саме протиповітряну оборону, підрозділи вони передислокували з Далекого Сходу, з півночі, з північних регіонів, для того, щоб посилитися і в Криму, і посилитися вздовж кордону з нашою державою. Це перше.

Друге, ну вони вже ходили в Фінляндію в 1939 році. Але тепер Фінляндія це вже потужний гравець, тому що вона є членом НАТО. Через те наш прогноз, наша оцінка дуже проста. На сьогоднішній день Російська Федерація не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн. Тому що весь ресурс сухопутного компонента зараз націлений і знаходиться на нашій території.

Стосовно можливості нанесення якихось окремих ударів, дальньої авіації, стратегічної авіації, це вже інше питання.

ВІДЕО ДНЯ

…Є виклик, але прямої загрози, що завтра почнеться війна в країнах Балтії (немає). Там (у Росії) немає вже ким воювати, просто-напросто".

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Теми: війнаРосіяГУР
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