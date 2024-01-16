Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На кордоні Ізраїлю та Єгипту ЦАХАЛ відкрив вогонь по озброєних особах

Ольга Глущенко Вівторок, 16 січня 2024, 01:36

За повідомленням ЦАХАЛу, близько 20 підозрілих осіб, деякі з них були озброєні, прибули до кордону з Єгиптом, військові Ізраїлю відкрили по них вогонь.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно ЦАХАЛ: "Солдати ЦАХАЛу, які діяли в цьому районі, відкрили вогонь у бік озброєних осіб, було зафіксовано влучання".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що підозрілі особи прибули з єгипетської території в напрямку кордону з Ізраїлем, що прилягає до перетину Ніцана.

Згодом стало відомо про поранену військову зі боку Ізраїлю. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, вона отримала легке поранення під час перестрілки, її доставили в лікарню.

Теми: ІзраїльЄгипет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський заявив, що думає про заміну Залужного і зміну напрямку керівництва країною

Ердоган обговорить із Путіним новий механізм експорту українського зерна – МЗС Туреччини

мапаТиждень в Україні почнеться з дощу й сильного вітру

Україна здобула першу медаль на ЧС з водних видів спорту

Зеленський призначив Федорова очільником Запорізької ОВА

США і Британія завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Ізраїль
Нетаньягу хоче відрізати Сектор Гази від Єгипту
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
Ізраїль ліквідував ще одного командира "Хезболли" у Лівані
Останні новини
02:04
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу балістики зі сходу
01:58
відеоЦАХАЛ атакував командний центр "Хезболли"
01:08
У Брянській області РФ збито два БпЛА – губернатор
00:36
Якщо США зменшать допомогу Україні, "буде новий геополітичний розклад" – Зеленський
00:18
Зеленський: Що стосується війни на землі, тут патова ситуація, це факт
23:41
Зеленський заявив, що думає про заміну Залужного і зміну напрямку керівництва країною
23:13
Ердоган обговорить із Путіним новий механізм експорту українського зерна – МЗС Туреччини
22:41
Букмекери прогнозують Україні найвищі шанси перемогти на "Євробаченні"
21:48
У Росії зник вертоліт МНС Мі-8
21:34
У ЗСУ розповіли про успіхи Сил оборони біля Кліщіївки
Усі новини...
Реклама: