На кордоні Ізраїлю та Єгипту ЦАХАЛ відкрив вогонь по озброєних особах
Вівторок, 16 січня 2024, 01:36
За повідомленням ЦАХАЛу, близько 20 підозрілих осіб, деякі з них були озброєні, прибули до кордону з Єгиптом, військові Ізраїлю відкрили по них вогонь.
Джерело: ЦАХАЛ
Дослівно ЦАХАЛ: "Солдати ЦАХАЛу, які діяли в цьому районі, відкрили вогонь у бік озброєних осіб, було зафіксовано влучання".
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Деталі: Повідомляється, що підозрілі особи прибули з єгипетської території в напрямку кордону з Ізраїлем, що прилягає до перетину Ніцана.
Згодом стало відомо про поранену військову зі боку Ізраїлю. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, вона отримала легке поранення під час перестрілки, її доставили в лікарню.