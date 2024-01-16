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Вибухи у Воронежі: влада каже про атаку "українських безпілотників"

Ольга Глущенко Вівторок, 16 січня 2024, 01:58
Вибухи у Воронежі: влада каже про атаку українських безпілотників
пожежа у Воронежі, скриншот

Вночі 16 січня серія вибухів пролунала над російським Воронежем.

Джерело: Телеграм-канали Mash, Baza, Astra, російська служба ВВС, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, МО РФ

Деталі: За словами місцевих, вони нарахували низку гучних звуків і спалахів в небі над центром міста, а також у двох районах. Є пошкодження, розбиті вікна.

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Baza пише, що вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилового. За попередніми даними, після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок.

Російська служба ВВС повідомляє, що прогриміло "близько 10 вибухів".

Оновлено. Пряма мова Гусєва: "Над Воронежом черговими засобами ППО відбито атаку українських безпілотних літальних апаратів".

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Деталі: Він також заявив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає, лише в одному багатоквартирному будинку ліквідовано загоряння на балконі.

"Ще у двох житлових будинках і низці приватних будинків вибито вікна. Оперативні служби вже працюють на місцях.

Після поквартирного обходу уточнимо кількість і характеристики пошкодженого майна. Усім громадянам надамо допомогу в найкоротші терміни. Ситуацію тримаю на контролі", - заявляє Гусєв.

Міноборони Росії заявило, що у Воронезькій області було збито три безпілотники.

Після 4 години ранку жителі Воронежа повідомили про нові вибухи.

Теми: Росіявибух
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