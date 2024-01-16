ЦАХАЛ виводить із Сектора Гази одну з чотирьох дивізій

Армія оборони Ізраїлю вивела 36-ту дивізію з Гази для відновлення і навчання, залишивши три інші дивізії, які воюють проти ХАМАСу в Секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на ЦАХАЛ

Деталі: Виведення дивізії є частиною планів ЦАХАЛу щодо тривалої війни проти ХАМАСу при збереженні боєздатності військ.

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Підрозділи дивізії отримають коротку перерву, потім повернуться на період підготовки, після чого ЦАХАЛ вирішить, чи потрібно їх передислокувати і куди саме, згідно з останніми оцінками.

Протягом останніх двох місяців 36-а дивізія діяла на півночі Гази, ліквідовуючи батальйони ХАМАСу.

162-а дивізія залишається на півночі Гази, проводячи зачистки з метою виявлення інфраструктури ХАМАСу і знищення або захоплення бойовиків, що залишилися; 99-а дивізія діє в центральній частині сектора; 98-а дивізія бореться з ХАМАСом в районі Хан-Юніса на півдні Гази.

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