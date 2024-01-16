Росіяни гатили по громадах Сумщини, скидали міни
Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Загалом зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади.
Деталі: На Юнаківську громаду здійснено скид вибухового предмету із БпЛА, 1 вибух, також були мінометні обстріли, 7 вибухів.
По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, 33 вибухи.
По Новослобідській громаді теж здійснено мінометний обстріл, 12 вибухів.
У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 19 вибухів, обстріли з РСЗВ, 5 вибухів, гранатометів, 16 вибухів та із стрілецького озброєння.
На територію Миропільської громади росіяни скинули 3 міни.
По Великописарівській громаді були мінометні обстріли, 14 вибухів.